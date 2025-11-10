INFRACȚIUNI RUTIERE. Șoferi prinși băuți la volan și un tânăr fără permis, depistați pe drumurile din județul Satu Mare

Polițiștii au întocmit dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis de conducere



Polițiștii sătmăreni au depistat, în acest sfârșit de săptămână, mai mulți conducători auto care au încălcat grav regulile de circulație. Doi șoferi au fost prinși băuți la volan, iar un tânăr din Maramureș a fost oprit în trafic fără a deține permis de conducere. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale.

Șofer din Satu Mare, prins cu 1,11 mg/l alcool în aerul expirat

La data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit, pe bulevardul Octavian Goga, un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din municipiul Satu Mare.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

C

ercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Un careian, oprit băut la Tășnad

În noaptea de 9 noiembrie a.c., în jurul orei 01.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Tășnad au oprit, pe Drumul Național 1F, în orașul Tășnad, un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, din municipiul Carei.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, polițiștii efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tânăr din Maramureș, fără permis, prins la volan în Homorodu de Mijloc

Tot în cursul zilei de 9 noiembrie, în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug au oprit, pe Drumul Județean 193A, în localitatea Homorodu de Mijloc, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din județul Maramureș.

Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Poliția Satu Mare reamintește conducătorilor auto că alcoolul și lipsa permisului la volan nu doar că pun în pericol vieți, ci reprezintă infracțiuni grave, pedepsite de lege.