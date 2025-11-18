INFRASTRUCTURĂ Progrese importante la rețelele de apă și canalizare din Baba Novac

Primăria Ardud continuă lucrările la stația de epurare și rețelele existente pentru un sistem modern și sigur

Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, anunță că lucrările la rețelele de apă și canalizare din localitatea Baba Novac sunt în plină desfășurare. Investiția vizează modernizarea infrastructurii și asigurarea unui serviciu de calitate pentru întreaga comunitate.

Stația de epurare – un proiect central

În prezent, se efectuează lucrările la stația de epurare, un obiectiv strategic pentru locuitorii din Baba Novac. Stația va asigura tratarea eficientă a apelor uzate și va contribui la protecția mediului și sănătatea publică.

Reparații și probe tehnice la rețelele existente

Pe lângă construirea stației de epurare, se desfășoară reparații și ajustări la rețelele existente, acolo unde este nevoie. De asemenea, echipele tehnice efectuează probe pentru a verifica funcționarea optimă a sistemului înainte de punerea în operare.

Un pas către servicii moderne și sigure

Finalizarea acestor lucrări va însemna un pas important către un serviciu modern și sigur de apă și canalizare, aducând beneficii directe locuitorilor și contribuind la dezvoltarea durabilă a comunității.