INOVAȚIE Tehnologie de vârf în diagnosticul cancerului de prostată la Satu Mare

Spitalul Județean introduce biopsiile prostatice RMN-fusion, crescând precizia și siguranța diagnosticului

În contextul în care cancerul de prostată reprezintă cel mai frecvent neoplasm întâlnit la bărbați, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare anunță extinderea și implementarea biopsiilor prostatice prin tehnica RMN-fusion, una dintre cele mai moderne și precise metode de diagnostic în suspiciunea de cancer de prostată. Această procedură marchează un pas semnificativ în urologie, oferind pacienților un diagnostic mai exact și o abordare personalizată a tratamentului.

Cum funcționează biopsia RMN-fusion

Biopsia RMN-fusion combină imagistica prin rezonanță magnetică multiparametrică (IRM/mp) cu ghidarea ecografică transrectală, permițând medicilor să identifice și să preleveze țesut exact din zonele suspecte ale prostatei. Principiul procedurii se bazează pe suprapunerea imaginilor RMN obținute anterior peste imaginile ecografice în timp real, software-ul dedicat generând o hartă tridimensională detaliată a prostatei. Această metodă crește semnificativ precizia diagnosticului comparativ cu biopsiile clasice realizate „în orb”.

Procedura se desfășoară în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, folosind ecograful Fujifilm Arietta 880, cu anestezie generală intravenoasă și în regim de spitalizare de zi, iar recuperarea pacienților este rapidă. Accesul la procedură se realizează pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, după consultul preliminar în ambulatoriul de urologie.

Beneficiile diagnosticului țintit

Prin localizarea exactă a leziunilor suspecte, identificate anterior prin RMN conform scorului PIRADS, tehnica RMN-fusion contribuie la stabilirea unui plan terapeutic personalizat, fie că este vorba despre supraveghere activă, tratament focal sau intervenție radicală. Această abordare oferă un echilibru optim între precizie, siguranță și confort pentru pacient, consolidând rolul imagisticii avansate în identificarea precoce a cancerului de prostată.

Alte aplicații ale ecografului Fujifilm Arietta 880

Dispozitivul permite și realizarea altor proceduri eco-ghidate în Secția de Urologie, inclusiv biopsii renale, montarea de nefrostome percutanate în cazurile de sepsis urinar sau uropatie obstructivă, precum și drenajul abceselor și colectiilor cu localizări multiple prin abord lombar, transrectal sau transperineal, pentru abcese prostatice sau de vezicule seminale.

Sprijinul Asociației Medicilor Oncologi Amecro

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a beneficiat de sprijinul Asociației Medicilor Oncologi Amecro Cluj-Napoca, care a sponsorizat achiziția sondei endorectale biplane, esențială pentru efectuarea biopsiilor prostatice RMN-fusion, contribuind astfel la creșterea capacității spitalului de a oferi investigații urologice de înaltă performanță.