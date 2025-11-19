INVESTIŢII. Proiecte europene în ritm accelerat la Satu Mare. DJ 193, trecerile inteligente și noi investiții confirmate de ADR Nord-Vest

Vizita oficială a echipei ADR Nord-Vest, condusă de Marcel Ioan Boloș, reconfirmă direcția corectă a proiectelor implementate de Consiliul Județean Satu Mare și stadiul avansat al modernizărilor

Consiliul Județean Satu Mare continuă dezvoltarea unei infrastructuri moderne și sigure, cu sprijinul investițiilor europene. Marți, echipa ADR Nord-Vest, condusă de Marcel Ioan Boloș, a efectuat o vizită de lucru în județ, prilej cu care au fost analizate proiectele în desfășurare și prioritățile pentru perioada următoare. Președintele Pataki Csaba, vicepreședinții Cătălin Filip și Roxana Petca, alături de managerul public Kovács Attila, au prezentat stadiul investițiilor și impactul acestora asupra comunităților locale.

DJ 193 – un drum esențial pentru 115.000 de locuitori

Unul dintre cele mai importante proiecte ale Consiliului Județean este modernizarea DJ 193, un tronson de aproape 40 km, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Lucrările au depășit 40% execuție fizică și avansează într-un ritm susținut.

Investiția reprezintă un beneficiu major pentru aproximativ 115.000 de locuitori din zona Codrului, asigurând o mobilitate îmbunătățită, drumuri mai sigure și acces facil la servicii esențiale.

Treceri de pietoni modernizate cu iluminat inteligent

În paralel, Consiliul Județean implementează proiectul de modernizare a celor 316 treceri de pietoni din județ, prin instalarea unui sistem de iluminat inteligent. Această investiție vizează creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de accidente, în special în zone intens circulate sau insuficient iluminate.

Confirmarea colaborării și a progresului investițiilor

Vizita echipei ADR Nord-Vest a reconfirmat buna colaborare instituțională și direcția corectă în care sunt gestionate proiectele județului.



Vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, a subliniat importanța fondurilor europene pentru transformarea infrastructurii locale:

„Investițiile europene continuă să aducă rezultate concrete pentru comunitățile din Satu Mare. Astăzi, echipa ADR Nord-Vest a vizitat proiectele aflate în lucru, confirmând buna colaborare și direcția corectă în care se lucrează. Unul dintre cele mai importante proiecte este modernizarea DJ 193 – aproape 40 km de drum finanțați prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Lucrările au depășit 40% execuție fizică și vor aduce beneficii pentru aproximativ 115.000 de locuitori din zona Codrului: trafic mai sigur, mobilitate crescută și acces mai ușor la servicii. În paralel, continuă proiectul pentru modernizarea celor 316 treceri de pietoni cu iluminat inteligent — o investiție direct orientată spre siguranța participanților la trafic.”

Acesta a mai precizat că discuțiile purtate cu reprezentanții ADR au vizat și viitoarele proiecte, astfel încât investițiile să răspundă nevoilor reale ale comunității.

Perspective: confort, siguranță și conectivitate

Consiliul Județean Satu Mare își propune să mențină ritmul accelerat al lucrărilor și să dezvolte proiecte care să îmbunătățească confortul, siguranța și conectivitatea în întreg județul. Planurile pentru perioada următoare includ consolidarea rețelei de drumuri județene și extinderea investițiilor în infrastructura inteligentă.