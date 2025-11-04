Lavinia Goste revine acasă, la Satu Mare, cu concertul extraordinar de colinde „Acasă e Crăciunul”

După succesul răsunător al spectacolului „Autentic Românesc”, susținut la Sala Palatului din București, artista Lavinia Goste, originară din Satu Mare, demonstrează încă o dată că autenticitatea și dragostea pentru tradițiile românești pot umple sălile și inimile publicului. Într-un spectacol grandios, alături de soțul ei, dirijorul și violonistul Marius Zorilă, și de 120 de artiști din întreaga țară, Lavinia Goste a adus pe scena capitalei o celebrare a identității românești prin cântec, dans și emoție pură.

Așa cum a promis anul trecut, Lavinia se întoarce acasă, la Satu Mare, cu un nou spectacol de suflet – „Acasă e Crăciunul”. Concertul extraordinar de colinde va avea loc pe 19 decembrie, de la ora 20:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare.

„Anul trecut am spus că mă voi întoarce cu acest concert și mă bucur nespus că mă pot ține de cuvânt. ‘Acasă e Crăciunul’ este mai mult decât un spectacol – este o seară de familie, o seară de bucurie și de lumină, ca acasă, în jurul bradului, alături de cei dragi”, a declarat Lavinia Goste.

Artista îi invită pe toți sătmărenii să trăiască împreună magia Crăciunului autentic, prin colinde tradiționale românești, interpretări pline de emoție și o atmosferă caldă, care aduce în suflet dorul de casă și de copilărie.

„Vă aștept alături de familie, de cei dragi, să petrecem împreună o seară ca în povești — o seară în care cântecul și credința ne unesc și ne reamintesc ce înseamnă cu adevărat Crăciunul”, a transmis Lavinia Goste.

Biletele pentru concertul „Acasă e Crăciunul” pot fi achiziționate:

online, de pe www.iabilet.ro

fizic, de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare.

Concertul „Acasă e Crăciunul” – 19 decembrie, ora 20:00, Casa de Cultură a Sindicatelor, Satu Mare.

O seară de colinde tradiționale, emoție și bucurie autentic românească, semnată Lavinia Goste & Marius Zorilă.