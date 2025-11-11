Locuințe sparte de un tânăr de 20 de ani și o minoră de 16 ani. Tânărul a fost arestat

La data de 10 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului au identificat două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În urma activităților investigative efectuate, polițiștii au constatat faptul că, în perioada 29 octombrie- 5 noiembrie a.c., un tânăr de 20 de ani, din municipiul Satu Mare și o minoră de 16 ani, din localitatea Tiream, ar fi pătruns prin escaladarea gardului în curtea a trei imobile de pe raza localității Păulești, de unde ar fi sustras o trotinetă electrică și două biciclete, rezultând un prejudiciu aproximativ de 9.000 de lei.

Bunurile sustrase au fost găsite și recuperate.

Față de tânăr, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINȚE

Pentru a vă feri de evenimente neplăcute, polițiștii sătmăreni vă recomandă să adoptaţi un minim de reguli de autoprotecţie în ceea ce privește locuința dumneavoastră.

Totodată, polițiștii amintesc cetățenilor faptul că multe dintre furturile din locuinţe sunt comise spontan, fiind favorizate de oportunităţile create de neatenţia sau neglijenţa proprietarilor, dar şi necunoaşterea de către aceştia a celor mai adecvate măsuri de prevenire ce trebuie adoptate pentru a nu deveni victime ale infractorilor.

Hoţii observă un geam lăsat deschis, o uşă neasigurată sau lipsa unui sistem de alarmă şi acest lucru îi determină să acţioneze, pe fondul lipsei de precauţie şi a neluării celor mai elementare măsuri de siguranţă.

Obiectele de valoare sau banii lichizi vor fi întotdeauna în atenţia infractorilor care concep cele mai ingenioase modalităţi de a şi le însuşi, indiferent unde se află acestea.

Polițiștii vă recomandă să aveți în vedere următoarele aspecte:

Dacă locuiți la bloc:

montaţi un interfon la intrarea în bloc sau un sistem de închidere la care să aibă acces doar locatarii blocului;

asiguraţi ferestrele cu gratii metalice, mai ales dacă locuiţi la parter;

asiguraţi închiderea corespunzătoare a uşilor de la subsol, terase sau intrările suplimentare;

verificați dacă dispozitivul de amortizare montat pe uşa de intrare asigură o închidere completă a acesteia;

intrările în holurile blocului şi pe paliere trebuie bine iluminate;

montaţi un sistem de iluminare automat cu detecţia mişcării;

montaţi un sistem de alarmă în locuinţa dumneavoastră;

conectaţi sistemul de alarmare la un dispecerat de monitorizare a acestora;

montaţi încuietori de înaltă siguranță la uşa de acces în locuinţă. Încuietoarea trebuie montată corect, în așa fel încât accesul din exterior la șuruburile de prindere să fie imposibil, iar cilindrul sa fie complet acoperit de șilduri – pentru a evita ruperea lui. Uşa trebuie să fie prevăzută cu cel puţin două încuietori, care au chei diferite, lanţ de siguranţă şi vizor;

nu ezitaţi să întrebaţi pe cine caută persoanele necunoscute pe care le sesizaţi în spaţiile comune ale blocului, chiar alertaţi mai mulţi vecini; aceste întrebări descurajează posibilii infractori.

uneori, infractorii îşi însuşesc anumite roluri pentru a aborda victimele (persoane care livrează colete, angajaţi ai unor furnizori de servicii etc.), aşa că fiţi vigilenţi;

nu permiteţi străinilor să intre în casă pentru a folosi telefonul, toaleta sau pentru a le oferi ceva.

Dacă locuiți la casă:

Puteţi monta un sistem de: