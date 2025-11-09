Mai multe străzi din Satu Mare rămân fără curent electric luni

Locuitorii mai multor zone din municipiul Satu Mare vor fi afectați de întreruperi în furnizarea energiei electrice, luni, 10 noiembrie 2025, între orele 9:00 și 17:00, potrivit unui anunț transmis de Primăria Satu Mare și Distribuție Energie.

Lucrările sunt necesare pentru efectuarea unor revizii și lucrări de mentenanță la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Sectoarele vizate includ mai multe străzi importante:

str. Oituz, Aleea Milcov, str. Prahova, str. Dariu Pop, str. Prunilor, str. Dunării, str. Vânătorilor, Aleea Mureșși Aleea Neajlov.

Printre obiectivele afectate se numără și Grădinița Micro 15 și o creșă din zonă.

Reprezentanții distribuitorului le recomandă cetățenilor să ia măsuri preventive pentru protejarea aparatelor electrice și să evite folosirea acestora în intervalul anunțat. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numerele de telefon 0261 929 sau 0800 400 929.