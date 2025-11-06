Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pus în aplicare de polițiști

La data de 5 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare în colaborare cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei și jandarmii din cadrul Grupei de Supraveghere și Intervenție Carei, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de către Judecătoria Carei, pe numele unui bărbat de 33 de ani, din municipiul Carei.

Bărbatul este condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare.