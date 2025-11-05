MEDIU Consiliul Județean Satu Mare, partener în proiectul internațional AQUATIC PLASTIC

Inițiativă europeană pentru reducerea poluării cu deșeuri plastice în apele Dunării

Consiliul Județean Satu Mare participă, în calitate de partener asociat, la proiectul internațional AQUATIC PLASTIC (AQPLA), finanțat prin Programul Regiunea Dunării 2021–2027. Proiectul are ca scop dezvoltarea unor instrumente moderne de monitorizare și reducere a poluării cu deșeuri plastice din râurile care alimentează bazinul Dunării.

Cooperare transfrontalieră pentru protejarea apelor

Proiectul AQPLA își propune crearea unei baze de date și a unor metodologii inovatoare pentru identificarea și cartografierea deșeurilor plastice fluviale, utilizând tehnologii moderne de teledetecție. Aceste metode vor permite măsurarea, analiza și monitorizarea acumulărilor de plastic din apele curgătoare, în vederea reducerii impactului asupra mediului.

Masa rotundă de la Consiliul Județean Satu Mare

În cadrul activităților derulate la nivel local, Consiliul Județean Satu Mare a găzduit o masă rotundă dedicată proiectului, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de mediu, ai administrațiilor apelor din județul Satu Mare și din Ungaria, precum și organizații neguvernamentale partenere.



Întâlnirea a fost organizată în colaborare cu Asociația Multisalva din Satu Mare, partener activ în implementarea proiectului și promotor al cooperării transfrontaliere în domeniul protecției mediului.

„Apa este cea mai mare valoare pe care o avem”

În cadrul evenimentului, Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, a subliniat importanța proiectului și a responsabilității comune pentru protejarea resurselor de apă:

„Apa este cea mai mare valoare pe care o avem astăzi și trebuie să o protejăm. Proiectul AQUATIC PLASTIC este un exemplu concret al modului în care cooperarea europeană poate genera rezultate reale pentru protecția mediului. Un mediu curat înseamnă sănătate și respect față de generațiile viitoare.”

Un efort comun la nivel european

Proiectul AQUATIC PLASTIC (AQPLA) reunește 13 organizații din 9 țări europene, printre care România, Ungaria, Austria, Croația și Germania, și beneficiază de sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de partener asociat.

Prin implementarea sa, se urmărește reducerea poluării cu plastic în apele interioare și în bazinul Dunării, dar și creșterea conștientizării publice privind importanța unei gestionări responsabile a deșeurilor.