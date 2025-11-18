MIGRAȚIE Peste 1.400 de firme din Satu Mare angajează muncitori străini: autoritățile monitorizează fluxul migranților

Prefectul Altfatter Tamás atrage atenția asupra fluxului de muncitori migranți și a riscurilor plecării ilegale din țară

Peste 1.400 de agenți economici din județul Satu Mare utilizează muncitori străini, majoritatea provenind din Asia, pentru acoperirea deficitului de personal. Într-o ședință recentă condusă de prefectul Altfatter Tamás, autoritățile au discutat măsurile necesare pentru monitorizarea fluxului de muncitori migranți, prevenirea părăsirii ilegale a țării și protejarea intereselor economice ale angajatorilor locali.

Muncitorii străini: România, poartă de intrare în UE

Fluxul de muncitori din state terțe cu statut legal în România, care migrează ulterior către alte state europene, a devenit o provocare logistică și procedurală. Guvernul României a stabilit pentru 2025 un contingent de 100.000 de lucrători străini, pentru sectoare precum construcții, transport sau servicii hoteliere.

Prefectul a anunțat o viitoare întâlnire cu IGI, ITM și AJOFM pentru a stabili un plan de acțiune care să reducă părăsirea ilegală a țării de către muncitori și să aplice dispozițiile europene de returnare acolo unde este cazul.

Refugiații din Ucraina și migrația ilegală

Ședința a abordat și migrația ilegală și fluxul de refugiați din Ucraina, unde România continuă să gestioneze eforturi logistice semnificative pentru înregistrarea și cazarea acestora la Centrul Regional de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil Maramureș, Șomcuta-Mare.

Coordonare și vigilență continuă

Prefectul a subliniat importanța cooperării între Poliție, Jandarmerie și Poliția Locală și necesitatea unei vigilențe sporite pentru gestionarea eficientă a migrației, protejând în același timp interesele economice ale agenților economici care utilizează muncitori străini.

”Vreau să accentuez necesitatea unei vigilențe sporite pe două paliere esențiale: contrabanda și migrația. Deși controlul la frontieră este eficient, menținerea efortului logistic pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina și monitorizarea permanentă a frontierei rămân priorități absolute. De asemenea, fenomenul de utilizare a României ca poartă de intrare către alte state UE, de către muncitorii străini cu statut legal, necesită o intervenție rapidă și coordonată. Următoarea întâlnire cu IGI și partenerii vizați trebuie să materializeze măsuri clare care să descurajeze această practică, protejând, în același timp, interesele economice ale angajatorilor locali.” – prefect Altfatter Tamás.