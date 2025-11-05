MODERNIZARE. Consiliul Județean Satu Mare investește în siguranța rutieră

316 treceri de pietoni de pe drumurile județene vor fi iluminate modern, printr-un proiect finanțat din fonduri europene

Consiliul Județean Satu Mare continuă investițiile dedicate creșterii siguranței în trafic. Președintele instituției, Pataki Csaba, a semnat astăzi contractul pentru realizarea serviciilor de proiectare tehnică, execuție lucrări și verificare aferente proiectului „Creșterea siguranței traficului pe drumurile județene în județul Satu Mare – iluminarea trecerilor de pietoni”, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Iluminat inteligent pentru 316 treceri de pietoni

Proiectul prevede iluminarea a 316 treceri de pietoni amplasate pe drumurile județene din intravilanul localităților.

Lucrările vor fi realizate de S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A., companie cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul iluminatului public, specializată în implementarea soluțiilor moderne și eficiente energetic.

Noul sistem de iluminat va fi alimentat din rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și va include:

rețele de alimentare subterane,

stâlpi metalici amplasați bilateral,

aparate de iluminat cu tehnologie LED asimetrică , pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și carosabil,

sistem de telegestiune, care va permite controlul și monitorizarea eficientă a fiecărei instalații.

Pataki Csaba: „Facem un pas important către un trafic mai sigur”

„Prin implementarea acestui proiect facem un pas important către un trafic mai sigur pentru toți participanții. Vom îmbunătăți vizibilitatea în zonele de traversare și vom reduce riscul de accidente rutiere pe drumurile județene”, a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare.

Valoare și termen de execuție

Valoarea totală a proiectului este de 20.484.667 lei (inclusiv TVA), iar contractul semnat cu S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. are o valoare de 8.950.000 lei (fără TVA).

Durata de realizare este de 4 luni pentru proiectare și 8 luni pentru execuția lucrărilor, ceea ce înseamnă că, în mai puțin de un an, zeci de localități din județ vor beneficia de treceri de pietoni mai sigure, vizibile și moderne.