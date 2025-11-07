Modificări pe Linia 10 pentru elevii de la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”

Începând de luni, 10 noiembrie 2025, programul Liniei 10 va suferi mici ajustări pentru a veni în sprijinul elevilor de la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”. Două curse vor fi adaptate programului școlar, astfel încât autobuzele să oprească în stația din fața liceului pentru preluarea elevilor.

Noile ore de plecare de la stația Auchan sunt următoarele:

•⁠ ⁠14:05 (în loc de 14:10)

•⁠ ⁠15:05 (în loc de 15:10)

Reprezentanții Transurban transmit că aceste modificări au fost făcute pentru a facilita transportul elevilor și mulțumesc călătorilor pentru înțelegere.