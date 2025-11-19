Motorsport: Mani Gyenes , pregătiri finale pentru Dakar 2026!

Sătmăreanul Emanuel Gyenes se pregătește să participe în ce-a de-a șaisprezecea sa aventură în Raliul Dakar. Mani va participa la cea de-a 48-a ediție a celei mai solicitante competiții din motorsport din postura de Legendă Dakar, distincție primită în 2020. În Dakar 2026, Mani pornește cu o motocicletă nouă, KTM 450 Rally Replica, model 2026.

Anul 2025 a fost unul reușit pentru Mani Gyenes, el bifând cel de-al treisprezecelea finish în Dakar cu o victorie extrem de disputată la categoria Original by Motul și un meritoriu loc 20 la General Moto. Un alt punct important al acestui an a fost cea de-a 22-a participare a lui Mani la Red Bull Romaniacs, unul dintre highlight-urile sezonului moto, competiție în care sătmăreanul este singurul care a bifat toate edițiile. De asemenea, ca o pregătire pentru următorul Dakar, riderul Autonet Motorcycle Team a participat la ultima etapă a Campionatului Mondial de Rally-Raid, unde a încheiat pe locul 23.

Cea mai dificilă competiție rally-raid din lume se va desfășura, în 2026, între 3 și 17 ianuarie. Va fi a șaptea oară când Raliul va fi găzduit de Arabia Saudită, iar concurenții vor avea de parcurs 13 etape. Traseul Dakar 2026 va va fi o buclă care va începe și se va încheia în Yanbu, pe malul Mării Roșii.

Mani pornește în cea de-a opta sa aventură în Dakar Rally din postura de campion al clasei Original by Motul, titlu pe care dorește să și-l apere cu o nouă participare în cea mai solicitantă categorie a competiției, cea fără asistență tehnică. Până atunci, colegul nostru trebuie să fie în Barcelona, în 28 noiembrie, pentru îmbarcarea echipamentelor de concurs.Iar înainte de plecarea spre Spania, Mani va susține , vineri de la ora 10 , o conferință de presă în care-și va prezenta atât motocicleta cât și obiectivele lui la Dakar 2026.

Mult succes Mani!