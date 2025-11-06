Operațiunea „Jupiter” – Percheziții inclusiv Satu Mare, într-un dosar de înșelăciune de 1,2 milioane de euro

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat joi 12 percheziții domiciliare în București și în județele Giurgiu, Galați, Teleorman, Olt, Dâmbovița și Satu Mare, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz de încredere și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie 2024 – august 2025, mai multe persoane, administratori ai unor firme, ar fi încasat 1,2 milioane de euro pentru montarea unor sisteme de supraveghere pe șantiere, care nu ar fi fost livrate beneficiarilor.

Opt persoane au fost ridicate și duse la audieri.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din mai multe structuri, inclusiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Satu Mare.