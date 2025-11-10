OPORTUNITATE. Întăbulare gratuită a terenurilor în comuna Homoroade

Proprietarii din zonele Chilia și Homorodu de Jos sunt invitați să depună documentele necesare până la data de 20 noiembrie 2025

Primăria comunei Homoroade anunță demararea unei noi acțiuni de întăbulare gratuită a imobilelor, vizând proprietățile incluse în Sectorul 46, delimitat de drumul județean – intravilan Homorodu de Jos – Viile localității Homorodu de Jos – drumul agricol Câmpul Mare – intravilan Chilia – Valea Chiliei. Inițiativa se adresează locuitorilor din zonele Chilia și Homorodu de Jos, care dețin terenuri sau imobile în perimetrul menționat.

Documente necesare pentru proprietari

Sunt așteptați să participe proprietarii, posesorii sau deținătorii de terenuri care pot face dovada dreptului de proprietate prin acte valabile, precum:

certificate de moștenitor,

sentințe judecătorești (acte de partaj),

adeverințe de posesie,

alte documente oficiale sau înscrisuri pertinente.

Persoanele care au finalizat procedura de succesiune sunt încurajate să se prezinte în cel mai scurt timp la sediul Primăriei Homoroade pentru a facilita procesul de întăbulare.

Termen limită: 20 noiembrie 2025

Depunerea documentelor se face până la data de 20 noiembrie 2025, la sediul Primăriei din localitatea Homorodu de Mijloc, nr. 262, etajul 1, zilnic, între orele 8:00 și 14:00.

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact desemnată este Ardelean Marinela Ioana, care poate fi contactată la numărul de telefon 0769 235 087.

O oportunitate pentru clarificarea situației juridice a terenurilor

Programul de întăbulare gratuită reprezintă o oportunitate importantă pentru locuitorii comunei Homoroade de a-și clarifica situația juridică a proprietăților, fără costuri suplimentare. Astfel, Primăria încurajează toți cetățenii care se regăsesc în perimetrul Sectorului 46 să se implice activ în această etapă administrativă, menită să aducă ordine și siguranță în evidențele funciare ale localității.