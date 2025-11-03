Peste 350 de locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 357 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Spania – 210 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură; operator depozit; operator motostivuitor; supervizor de linie.

Germania – 50 locuri de muncă pentru: sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Slovenia – 9 locuri de muncă pentru: finisor fațade exterioare clădiri; șofer camion.

Austria – 7 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC.

Croația – 6 locuri de muncă pentru: tractorist (operator tractor in padure); tăietor de lemne.

Polonia – 5 locuri de muncă pentru lucrător în depozit.

Suedia – 4 locuri de muncă pentru: electician; mecanic.

Irlanda – 1 loc de muncă pentru îngrijitoare persoane.

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.