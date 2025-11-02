Preasfințitul Timotei Sătmăreanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Mânăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Bixad

Duminică, 2 noiembrie 2025, a 22-a după Pogorârea Sfântului Duh, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Bixad, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica mănăstirii, în prezența numeroșilor credincioși și a autorităților locale.

Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

După Sfânta Liturghie, la mormântul din curtea sfintei mănăstiri, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oficiat Slujba Parastasului pentru starețul Emanuil Rus, cu ocazia împlinirii a patru ani de la trecerea la cele veșnice.