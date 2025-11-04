Prefectul Altfatter Tamas, în vizită de lucru la sediul OCPI Satu Mare

”Apreciez implicarea conducerii OCPI Satu Mare pentru inițierea, promovarea și în final implementarea acestui obiectiv de investiții important pentru instituție dar și pentru cetățeni, care vor avea condiții mult mai bune de furnizare a serviciilor publice la ghișeu.

În același timp, am dispus ca întreaga bază de date disponibilă la nivelul OCPI să fie transmisă către primării, în format digital, tocmai pentru a crește accesabilitatea informației la nivelul unităților administrativ-teritoriale din întregul județ. Până în acest moment s-a finalizat digitalizarea arhivei pentru 16 UAT din județ, procesul continuă și până la sfârșitul anului întreaga bază de date va fi accesibilă în întreg județul. Accentul pus pe digitalizare este un pas esențial care plasează OCPI Satu Mare în rândul instituțiilor model, oferind servicii publice electronice rapide, transparente și care reduc drastic birocrația, un model de orientare strategică către simplificarea interacțiunii cu administrațiile locale și, implicit, cu publicul.” – prefect