Prefectul Altfatter Tamas, în vizită de lucru la sediul OCPI Satu Mare

Prefectul Altfatter Tamás a avut astăzi, împreună cu secretarul general Cosmin Dorle o întâlnire de lucru cu directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare (OCPI), Monica Prodan Ardelean, la sediul instituției. Scopul deplasării a fost de informare privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectului de reabilitare a sediului central al instituției sătmărene.
Astfel, începând cu luna ianuarie a acestui an, OCPI implementează proiectul ”D.A.L.I. și creșterea performanței energetice a sediului OCPI Satu Mare”, un proiect cu o valoare totală de 17.938.189,95 lei, finanțat de la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Lucrările sunt estimate a fi finalizate în luna august 2026 și cuprind anveloparea clădirii, modernizarea sistemului de încălzire și climatizare, reabilitarea rețelelor de utilități și comunicații.
Un alt aspect abordat de prefect a privit relația cu autoritățile locale, în considerarea atribuțiilor de serviciu relevante, în special privind finalizarea procedurilor de retrocedare în domeniul aplicării legilor fondului funciar a bunurilor confiscate sau preluate abuziv.
”Apreciez implicarea conducerii OCPI Satu Mare pentru inițierea, promovarea și în final implementarea acestui obiectiv de investiții important pentru instituție dar și pentru cetățeni, care vor avea condiții mult mai bune de furnizare a serviciilor publice la ghișeu.
În același timp, am dispus ca întreaga bază de date disponibilă la nivelul OCPI să fie transmisă către primării, în format digital, tocmai pentru a crește accesabilitatea informației la nivelul unităților administrativ-teritoriale din întregul județ. Până în acest moment s-a finalizat digitalizarea arhivei pentru 16 UAT din județ, procesul continuă și până la sfârșitul anului întreaga bază de date va fi accesibilă în întreg județul. Accentul pus pe digitalizare este un pas esențial care plasează OCPI Satu Mare în rândul instituțiilor model, oferind servicii publice electronice rapide, transparente și care reduc drastic birocrația, un model de orientare strategică către simplificarea interacțiunii cu administrațiile locale și, implicit, cu publicul.” – prefect Altfatter Tamás.