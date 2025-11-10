Primăria Medieșu Aurit reamintește obligația legală de asigurare a locuințelor

Primăria comunei Medieșu Aurit aduce la cunoștința locuitorilor faptul că, potrivit Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor și în conformitate cu Strategia Națională privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2024–2030, toți proprietarii de imobile au obligația legală de a încheia un contract de asigurare a locuinței aflate în proprietate.

Conform Hotărârii nr. 1010/2024, articolul 6.13 alin. (2), „Programul național de asigurare PAD” are ca scop protejarea locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, fenomene naturale tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.

Pentru a evita aplicarea penalităților prevăzute de lege, autoritățile locale reamintesc cetățenilor că neîncheierea unei polițe PAD reprezintă o încălcare a obligațiilor legale privind asigurarea locuințelor.

Primăria îndeamnă toți locuitorii comunei să ia legătura cu persoanele și instituțiile autorizate pentru încheierea acestor asigurări.

Documente necesare pentru încheierea unei polițe de asigurare a locuinței:

Copie după cartea de identitate a proprietarului;

Copie după extrasul de carte funciară , certificatul fiscal sau orice alt document care să ateste: suprafața construită a imobilului, anul construcției, materialul din care este realizată clădirea ce urmează a fi asigurată.



Primarul comunei, Torok Marian George, subliniază importanța respectării acestei obligații legale, menționând că asigurarea locuinței reprezintă nu doar o cerință legală, ci și o măsură de protecție pentru fiecare familie, în fața riscurilor naturale care pot provoca pierderi semnificative.