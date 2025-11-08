Primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, a fost reales în funcția de președinte al Organizației Municipale a Uniunii Democrate Maghiare Satu Mare

Primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, a fost reales, vineri, în funcția de președinte al Organizației Municipale a Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) Satu Mare. Decizia a fost luată în urma conferinței electorale a organizației locale, care a reunit membrii și simpatizanții formațiunii.

La eveniment au participat reprezentanți ai unor partide politice, printre care PSD, USR, Forța Dreptei (FDG), Partida Romilor și Partidul Civic Maghiar, demonstrând un spirit de colaborare intercomunitara. De asemenea, a fost prezentă și doamna Ana Horváth, vicepreședinte a UDMR, responsabilă cu administrațiile locale, reprezentând conducerea națională a uniunii.

În cadrul conferinței, Gábor Kereskényi și-a prezentat viziunea pentru viitor, recunoscând în același timp provocările care urmează.

„ Am obținut rezultate foarte bune în ultimii ani, dar pentru a rămâne la acest nivel e nevoie să muncim foarte mult. Urmează vremuri foarte grele, cu restricții, reduceri și creșteri de prețuri, dar trebuie să continuăm dezvoltarea orașului și a comunității și pe viitor. Nu va fi ușor…”, a declarat Gábor Kereskényi.

El a adăugat: „Am câștigat încrederea electoratului apărând interesele comunității noastre și ale orașului, am reușit să realizăm investiții valoroase și semnificative, să ridicăm serviciile publice la un nivel secolului al XXI-lea. Aici, la Satu Mare, noi construim viitorul! ”

În urma alegerilor, structura de conducere a Organizației Municipale UDMR Satu Mare a fost completată astfel:

Președinte: Gábor Kereskényi

Vicepreședinte: deputatul Lóránd Magyar

Secretar: senatorul Máté Kovács

”Mulțumesc colegilor mei din UDMR Satu Mare pentru încrederea acordată prin realegerea mea în funcția de președinte al organizației municipale. Acesta este un moment de bilanț, dar și unul pentru pregătirea de noi proiecte. Împreună cu echipa UDMR Satu Mare, alături de care, în ultimii 9 ani, împărtășesc responsabilitatea pentru lucrurile bune făcute în orașul nostru, ne vom strădui să răspundem și pe viitor așteptărilor sătmărenilor”, a mai spus Gábor Kereskényi.