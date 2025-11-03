Recunoștința foștilor eminescieni a prins formă concretă: Amfiteatrul de Matematică a fost complet renovat

Amfiteatrul de Matematică al Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, a fost complet renovat și modernizat. Proiectul, inițiat de foști absolvenți ai liceului, a transformat spațiul într-un amfiteatru multifuncțional, adaptat cerințelor actuale ale procesului educațional.

Inițiativa absolvenților din promoția 1975

Demersul a pornit de la o scrisoare deschisă adresată „Eminescienilor” din întreaga lume – un apel lansat pe o rețea de socializare de un grup de absolvenți ai promoției 1975. Coordonatorii proiectului au fost Oprea Cornel și Tolmacs Jozsef, alături de profesorii dr. Braica Petru și Jurge Horea, membri ai Societății de Științe Matematice din România – Filiala Satu Mare.

„Dragi colegi, foști absolvenți ai Liceului ( Colegiului Național )„Mihai Eminescu” din Satu Mare,

Vă chemăm să ne unim puterile toți cei care știm să dăm recunoștință mentorilor formării noastre profesionale și umane într-o inițiativă comună de omagiere față de profesorii noștri de matematică…”

Scopul a fost modernizarea completă a amfiteatrului, astfel încât acesta să poată găzdui nu doar ore de curs, ci și conferințe, olimpiade, reuniuni științifice și activități organizate de Societatea de Științe Matematice din România.

Implicarea comunității de absolvenți

Proiectul a generat o mobilizare exemplară. Zeci de foști elevi, din promoții care acoperă peste o jumătate de secol de activitate a colegiului, au răspuns apelului. Printre susținători s-au regăsit profesioniști din domenii variate – de la ingineri, medici și avocați, până la profesori, antreprenori și cercetători.

Colegiul „Mihai Eminescu” a format, de-a lungul timpului, numeroși specialiști în matematică și științe exacte, printre care se numără:

prof. univ. dr. Boț Radu , decanul Facultății de Matematică a Universității din Viena;

, decanul Facultății de Matematică a Universității din Viena; prof. univ. dr. Petrușel Adrian , rector interimar al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca;

, rector interimar al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Litan Cristian , prorector al aceleiași universități;

, prorector al aceleiași universități; conf. univ. dr. Bologa Răzvan, profesor la Academia de Studii Economice din București.

Prin contribuțiile lor și ale altor absolvenți, proiectul s-a concretizat într-un timp scurt.

Lucrări și rezultate

Lucrările de modernizare au fost demarate la finalul lunii iunie și gestionate într-un ritm intens. Printre intervențiile realizate se numără:

Reorganizarea și consolidarea gradenelor; Refacerea completă a instalației electrice; Zugrăvirea pereților și a tavanului; Reabilitarea ușii de acces; Montarea unui parchet nou pe o suprafață de 80 m²; Realizarea infrastructurii audio pentru conferințe și simpozioane; Modernizarea instalației de încălzire; Instalarea prizelor de internet, inclusiv în pardoseală; Achiziționarea de bănci noi, de tip amfiteatru, în valoare de peste 48.500 lei; Dotarea cu mobilier școlar, jaluzele și aparatură smart; Montarea riflajelor decorative; Amenajarea unei galerii de portrete ale profesorilor de matematică.

Execuția a fost realizată cu sprijinul echipelor EurAs SRL și Samgec SRL, sub coordonarea profesorului Jurge Horea Adrian, cu implicarea activă a domnului Oprea Cornel, responsabil de strângerea fondurilor, și a personalului auxiliar al colegiului.

Sprijin instituțional

Renovarea amfiteatrului a fost susținută și de reprezentanți ai administrației locale:

Tibil Ioan și Pop Romeo – subprefecți ai județului Satu Mare;

Kereskényi Gábor – primar al municipiului Satu Mare;

Filip Cătălin – vicepreședinte al Consiliului Județean;

Băbțan Raul – viceprimar;

Ghiarfaș Adelin – director executiv în Primăria Satu Mare;

Danciu Zamfir – director executiv al Direcției de Cultură;

precum și prof. Pop Ioan, fost director al colegiului.

Donatori și sponsori

La realizarea proiectului au contribuit financiar numeroși foști elevi, cadre didactice și companii, printre care: Boț Radu Ioan, Litan Cristian, Bologa Răzvan, Petrușel Adrian, Cavași Eduard, Clinica Cavașimedica Cluj, EurAs SRL, Samgec SRL, Square Marketing Ama – Vădan Ghiță și Alin, Taminea System SRL – Mateian Florin și Anca, Rentea Dan, Dr. Matiz Cabinet Medical – Matiz Vasile și Daiana, Agroprod Crasna Coop. Agricolă – Moza Sorin, Csaba & Csaba SRL – Iuga Grigore, Vonbank Anna, Cristuțiu Mircea, Oprea Cornel, Lețiu Mircea, Lețiu Mirel, Ploscar Florin și Adina, Racolța Oana, Tolmacs Jozsef, Jurge Horea, Pop Ovidiu, Promoția 1995, Moscu Adriana, Napalkov Eugen, dr. Matiz Vasile, Duma Alexandru, Miklosi Ioan și Maria, Bodea Marta, Smart Electrical Solution SRL – Ștef Adrian, Deutsch Iulia, Harsanyi Viorica, Bratosin Carmen, dr. Munceanu Mircea și clinica La Manitoiu Med, Drăgan Mircea, Szilagyi Otto, Chețan Cornel, Chira Gheorghe, Bota Dan, Iancu Sebastian, Ressler Petra, Versol Investment – Culic Mugurel și Dana, Szasz Katalin, Anastasescu Andrea, Andreica Adriana, Palfi Cornel, Pavel Dumitru, Ardelean Valentina, Boca Liviu, Eurosoft SRL – Bran Gheorghe, Domuț Sebastian, Amițaș Solomon Octavia, Mekker Johann, Mureșan Sorin, Oprea Ruxandra, Stoian Andreea, Andreescu Anca, Perșa Raul, Pop Dan Mircea, Racolța Anca, Schirach Edwin, Solomon Tudor, Stan Augustin, Rentea Gheorghe, Muntean Ciprian, Taloș Cornel, Silaghi Adrian, Cosma Vasile, Șandor Nicoleta, Tincu Alexandru, Ionel Vasile, Ciceu Sintia, Dancu Paul, Bonea Marius, Lazin Octavian, Nemeti-Licinius Sebastian, Vălean Ligia, Urda Daniela, Trenea Tiberiu, precum și alți donatori anonimi.

Un spațiu reconfigurat, cu respect pentru tradiție

Noul amfiteatru îmbină modernul cu tradiția. Pe lângă dotările tehnice și confortul actual, spațiul include o galerie de portrete dedicată profesorilor care au contribuit la performanța școlii în domeniul matematicii: Ioan Beltechi, Ioan Donos, Ioan Boț, Ioan Pop, Gheorghe Cozma, Andrei Porolisseanu, Petre Mecea, Vasile Lungu, Marius Teodorescu, Gavril Cavași, Dan Maiorescu, Gheorghe Miclauș, Ovidiu Pop, Alexandru Blaga, Daly Marciuc, Mircea Fărcaș.

Educația, o punte între generații

Proiectul de modernizare a Amfiteatrului de Matematică reprezintă o dovadă a legăturii durabile dintre foști și actuali elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”. Este un exemplu de implicare civică și de respect față de educație, prin care trecutul și viitorul se întâlnesc într-un spațiu comun al cunoașterii.