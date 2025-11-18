REPREZENTARE. Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș, ambasador al Municipiului Satu Mare la Adunarea Generală a AMR

Dezbateri strategice pentru bugetul de stat 2026 și accesarea fondurilor europene, în prezența reprezentanților Guvernului și administrațiilor locale



În perioada 16–17 noiembrie 2025, Municipiul Satu Mare a fost reprezentat de viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș la Adunarea Generală a membrilor Asociației Municipiilor din România (AMR), principala platformă de dialog între administrațiile locale și Guvernul României. Evenimentul a reunit primari ai municipiilor din întreaga țară și membri ai Guvernului, într-un cadru dedicat deciziilor strategice privind finanțarea administrațiilor locale și implementarea proiectelor europene.

Cristina Tămășan Ilieș – vocea Sătmarului la nivel național

Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a subliniat importanța prezenței active a Satu Mare în dezbaterile care influențează dezvoltarea urbană și absorbția fondurilor europene. „Participarea la AMR reprezintă o oportunitate esențială de a susține interesele municipiului nostru și de a garanta continuitatea proiectelor de dezvoltare”, a declarat Tămășan Ilieș.

Temele majore – bugetul de stat 2026 și fondurile europene

Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat:

Legea bugetului de stat pentru 2026 – Viceprimarul a insistat asupra unui calendar ferm de adoptare a bugetului, menținerii alocărilor pentru municipii și clarificării obligațiilor financiare ale administrațiilor locale.

Accesarea fondurilor europene – Au fost analizate programele operaționale 2021–2027, proiectele PNRR și programele naționale de investiții, cu accent pe accelerarea procedurilor și deblocarea etapelor tehnice.

Alte aspecte administrative și hotărâri adoptate

Discuțiile au abordat organizarea administrativă a municipiilor, nevoile specifice ale acestora, consolidarea capacității instituționale și evaluarea cadrului legislativ actual.

Hotărârile adoptate includ:

Aprobarea Raportului de activitate al AMR pentru anul 2025 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al AMR pentru 2026

Concluzii pentru Satu Mare

Cristina Tămășan Ilieș a subliniat că pentru Satu Mare sunt esențiale stabilitatea financiară, continuitatea investițiilor și accesul neîngrădit la fondurile europene. Viceprimarul se angajează să promoveze, împreună cu conducerea Primăriei Satu Mare, proiectele de infrastructură, servicii publice, educație, energie și mobilitate urbană, pentru ca municipiul să rămână modern, competitiv și bine reprezentat în structurile naționale de dialog.