Resfințirea Bisericii Românești din Micherechi (Méhkerék), Ungaria

Ziua de 16 noiembrie 2025 a fost zi de mare sărbătoare pentru comunitatea românească din Micherechi (Méhkerék), localitate majoritar românească din Ungaria.

Biserica ortodoxă din localitate și-a sărbătorit hramul, la câteva zile după Praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, fiind binecuvântate cu această ocazie lucrările de restaurare exterioară de către doi Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU), iar credincioșii din Micherechi au avut marea bucurie de a o avea în mijlocul lor pe renumita cântăreață Maria Coman, împreună cu Grupul Psaltic „Koinonia”, al Episcopiei Severinului și Strehaiei.

Mai întâi, cei doi Ierarhi și soborul slujitor, din care au făcut parte clerici din Ungaria și România au săvârșit înconjurarea locașului de cult și binecuvântarea lucrărilor de restaurare la zidurile și turla bisericii, ce au fost executate cu sprijin din partea Secretariatului de Stat pentru Culte și Minorități de la Budapesta și a Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Tot acum au fost sfințite și două icoane în mozaic, cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, realizate în absidele de pe fațada bisericii.

A urmat apoi Sfânta Liturghie Arhierească, la care membrii Corului Koinonia și Maria Coman au încântat și înălțat sufletele tuturor credincioșilor. Între aceștia, s-au numărat diplomați români de rând înalt, Daniel Banu, consul general al României la Gyula și Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged, alături de reprezentanți ai autorităților locale și reprezentanți de seamă a comunității istorice românești din Ungaria: Margareta Tat, primarul comunei Micherechi; Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU); Maria Gurzău Czegledi, directorul Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula; Ana Ruja, directorul Școlii Generale Bilingve din Micherechi; Perdine Netea Maria, directorul Grădiniței din localitate; Eva Iova Șimon, redactor-șef al publicației „Foaia Românească”, Corina Olaru, reprezentantul săptămânalului Cronica”; Tiberiu Boca, șeful redacției românei a Studioului Radio-TV din Szeged, ș.a.

La momentul potrivit, PS Părinte Siluan a acordat rangul de Iconom Stavrofor pr. parohIonuț Teodor Negrău, pentru hărnicia și implicarea sa în activitățile misionar-pastorale și gospodărești de la Micherechi.

Îndată după Sfânta Liturghie s-a celebrat un Parastas pentru vrednicul de pomenire părinte Nicolae Bordașiu, din București, mutat la cele veșnice în anul 2018 și al cărui strămoș, Ioan Bordașiu, a fost primul preot ortodox al comunității românești din Micherechi, în perioada 1773-1800. Trei preoți din familia Bordașiu au păstorit biserica din Micherechi, vreme de 74 de ani, având și un cântăreț, tot din neamul lor, iar pr. Nicolae Bordașiu, foarte aproape de vremurile noastre, în memoria strămoșilor săi, a ctitorit aici Monumentul Strămoșilor, în anul 2016.

Partea cea mai așteptată a zilei a fost concertul de cântări bisericești oferit de artista română Maria Coman, împreună cu Grupul Psaltic „Koinonia”.

Manifestarea s-a încheiat cu o agapă comună, oferită participanților, la Casa de Cultură „Gheorghe Dulău”, din localitate.

Biserica actuală, din zid, a fost ridicată între anii 1838-1854, pe locul unei biserici mai vechi, din lemn și acoperită cu trestie, ce amintește și de începuturile acestei comunități românești, consemnată documentar, pentru prima dată, într-o „foaie urbarială” din anul 1773.