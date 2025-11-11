REUȘITĂ. MIRCEA GOVOR: ”Pălinca românească, mai aproape de libertate fiscală!”

Deputatul PSD de Satu Mare anunță o reușită legislativă ce sprijină producătorii locali și protejează tradițiile autentice

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat o nouă reușită în demersurile sale legislative dedicate susținerii producătorilor tradiționali și păstrării identității culturale românești. Inițiativa sa privind modificarea și completarea Codului Fiscal, care prevede scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale produse în gospodăriile rurale, a primit avize favorabile din partea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, a Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social.

Sprijin pentru micii producători din mediul rural

Conform propunerii legislative, băuturile alcoolice tradiționale românești – precum pălinca, rachiul sau alte distilate obținute în gospodăriile țărănești – vor fi scutite de la plata accizelor, în limita a 200 litri anual pe gospodărie, conform evidențelor din registrul agricol.

Scutirea se aplică exclusiv pentru producția fără scop comercial, obținută în limitele legale, fiind menită să protejeze tradiția și specificul rural românesc, fără a afecta bugetul de stat.

Claritate, respect și identitate culturală

Mircea Govor a subliniat că modificarea propusă aduce claritate juridică și fiscală pentru micii producători locali și recunoaște valoarea culturală și economică a tradiției românești în distilarea băuturilor autentice.

„Această măsură reprezintă un gest de respect pentru patrimoniul rural și pentru comunitățile care păstrează rețetele și obiceiurile strămoșești. Este o aliniere la principiile europene, dar și o formă de protejare a specificului nostru național”, a declarat deputatul sătmărean.

Continuarea demersurilor pentru promovarea produselor tradiționale

Inițiativa completează cadrul legislativ creat prin Legea nr. 412/2023 privind punctele gastronomice locale, oferind posibilitatea ca produsele tradiționale românești să fie prezentate și promovate legal, în spiritul identității naționale.

„Este doar prima etapă dintr-un proces mai amplu. Voi continua să susțin producătorii locali și să păstrăm caracterul autentic al satului românesc – nu doar prin vorbe, ci prin măsuri concrete”, a subliniat Mircea Govor.