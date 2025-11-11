SĂNĂTATE Ziua Mondială a Diabetului, marcată la Satu Mare printr-o acțiune gratuită de informare și măsurători

Centrul de Diabet din cadrul Spitalului Județean invită publicul la o zi dedicată prevenției și sănătății metabolice

Cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, celebrată anual pe 14 noiembrie, Centrul de Diabet din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare organizează o acțiune gratuită de informare, măsurători și consiliere, adresată tuturor persoanelor interesate de sănătatea lor. Evenimentul va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, între orele 09:00 și 14:00, la sediul Centrului din Piața Eroilor Revoluției nr. 23, vizavi de Spitalul Vechi.

Măsurători și consiliere gratuite pentru public

Activitatea va fi coordonată de dr. Diana Albu și dr. Ancuța Benedec, medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, care vor oferi participanților o gamă variată de evaluări și recomandări.

Cei care vor participa vor beneficia gratuit de:

măsurarea glicemiei, tensiunii arteriale, greutății corporale și a indicelui de masă corporală (IMC) ;

consiliere personalizată privind alimentația echilibrată și stilul de viață sănătos;

informații utile despre serviciile oferite de Centrul de Diabet Satu Mare și modalitățile de accesare a acestora.

Prevenția, cheia unei vieți sănătoase

Scopul principal al acțiunii este creșterea gradului de conștientizare în rândul populației cu privire la diabetul zaharat și prediabet, dar și promovarea prevenției și a diagnosticării timpurii. Prin aceste inițiative, Centrul de Diabet dorește să aducă mai aproape de comunitate informațiile și resursele necesare pentru menținerea sănătății metabolice.

Acces liber pentru toți participanții

Participarea la eveniment este gratuită și nu necesită programare prealabilă. Organizatorii îi încurajează pe toți cei interesați să profite de această oportunitate pentru a-și evalua starea de sănătate și a primi sfaturi medicale de specialitate.

📍Locul desfășurării: Centrul de Diabet Satu Mare – Piața Eroilor Revoluției nr. 23

📅Data: Vineri, 14 noiembrie 2025

🕘Ora: 09:00 – 14:00