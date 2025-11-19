Sătmărenii sunt invitați să nominalizeze Țara Codrului la „Destinația Anului România 2026”

Zona etnografică recunoscută pentru tradiții, natură și autenticitate poate deveni din nou candidată în competiția națională, cu sprijinul comunității

Țara Codrului, una dintre cele mai valoroase și autentice zone etnografice din nord-vestul României, are șansa de a deveni din nou candidat oficial la titlul „Destinația Anului România 2026”. Sătmărenii sunt invitați să susțină această nominalizare până la data de 15 ianuarie 2026, printr-o procedură simplă și accesibilă tuturor.

O regiune cu identitate culturală puternică

Aflată la granița județelor Satu Mare, Maramureș și Sălaj, Țara Codrului este recunoscută pentru tradițiile autentice, peisajele naturale spectaculoase și păstrarea nealterată a patrimoniului cultural. Locul se remarcă prin costumele populare codrenești, gastronomia specifică, obiceiurile transmise din generație în generație și ospitalitatea comunităților locale.

Cum pot sătmărenii susține candidatura Țării Codrului

Nominalizarea se poate face online, prin formularul oficial al competiției „Destinația Anului România 2026”. Pașii necesari includ:

selectarea categoriei „Tărâmuri fermecate” ;

introducerea destinației „Țara Codrului” și a județului Satu Mare ;

completarea adresei de e-mail;

bifarea căsuțelor privind condițiile de participare.

După trimiterea formularului, participanții vor primi un e-mail de validare din partea organizatorilor, care trebuie confirmat pentru ca nominalizarea să fie înregistrată. În unele cazuri, mesajul poate ajunge în folderul spam.

De ce merită Țara Codrului titlul de „Destinația Anului”

Regiunea Țării Codrului oferă experiențe autentice și valori culturale rare, între care se disting:

peisaje naturale de basm;

tradiții și obiceiuri păstrate autentic;

port popular codrenesc unic;

gospodării și pensiuni rurale primitoare;

gastronomie locală cu specific aparte;

o comunitate cu identitate culturală puternică.

În edițiile precedente ale competiției, Țara Codrului a beneficiat de un sprijin consistent din partea publicului, reușind să ajungă în fazele finale. O nouă nominalizare poate contribui decisiv la promovarea și protejarea acestei zone etnografice, aflată în plină redescoperire la nivel național.