Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 18 noiembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 21.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 40.000 de lei.