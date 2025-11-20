SOLIDARITATE Funcționarii Finanțelor Publice Satu Mare au donat sânge pentru a sprijini comunitatea

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice se alătură din nou Centrului de Transfuzie Sanguină

O parte dintre funcționarii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare au donat sânge, continuând astfel parteneriatul de solidaritate cu Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare și sprijinind eforturile de menținere a stocurilor necesare pentru salvarea de vieți.

AJFP Satu Mare, din nou alături de Centrul de Transfuzie Sanguină

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare este din nou alături de Centrul de Transfuzie Sanguină, contribuind la continuarea faptelor bune și la susținerea celor care au cu adevărat nevoie.

„Împreună facem lumea un loc mai bun! Vă mulţumim pentru gestul dvs!”, transmite colectivul CTS Satu Mare, apreciind implicarea funcționarilor care au răspuns apelului.

Un sprijin constant pentru menținerea stocurilor de sânge

Centrul de Transfuzie promovează în mod constant donarea de sânge pentru a menține stocul în condiții optime și pentru a asigura un flux continuu, esențial pentru pacienții aflați în nevoie.

Reprezentanții centrului subliniază că în această perioadă se bucură de sprijinul instituțiilor care își fac timp să contribuie la o faptă bună și atât de necesară pentru semeni. „Împreună schimbăm vieți, împreună reușim!”, este mesajul transmis.

AJFP Satu Mare, donatori fidelizați ai Centrului de Transfuzie

La fel ca alte instituții partenere, AJFP Satu Mare este considerată un donator fidelizat al Centrului de Transfuzie Sanguină, implicându-se periodic în campanii de donare și susținând astfel misiunea de a salva vieți.