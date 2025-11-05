SOLIDARITATE Misiune pentru viață – jandarmii sătmăreni donează sânge

O nouă acțiune umanitară a Jandarmeriei Române pentru sprijinirea pacienților aflați în nevoie

Sub deviza „Misiune pentru viață”, jandarmii sătmăreni s-au alăturat și în acest an campaniei naționale de donare de sânge organizate de Jandarmeria Română, contribuind la salvarea de vieți omenești și la sprijinirea sistemului medical românesc.

Gest de solidaritate la Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare

Astăzi, la Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare, peste 20 de jandarmi au răspuns apelului umanitar lansat la nivel național. Prin participarea lor, aceștia au demonstrat că a fi jandarm înseamnă mai mult decât a fi în slujba ordinii publice – înseamnă a fi în slujba comunității.

Unul dintre participanți a subliniat importanța gestului colectiv:

„Prin gestul nostru, dorim să transmitem un mesaj de solidaritate și empatie. Fiecare picătură de sânge contează și poate face diferența între viață și moarte pentru cineva aflat în suferință.”

Campanie națională dedicată ocrotitorilor Jandarmeriei

Campania de donare de sânge este organizată premergător sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii Jandarmeriei Române, și are ca scop completarea rezervelor de sânge necesare pacienților din spitale, dar și promovarea spiritului umanitar și a solidarității față de semeni.

Prin această inițiativă, jandarmii din întreaga țară transmit un mesaj de responsabilitate, empatie și implicare socială, arătând că misiunea lor depășește atribuțiile operative, extinzându-se în sprijinul direct al comunității.

Un exemplu de implicare civică

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare adresează mulțumiri tuturor participanților la acțiune și încurajează cetățenii să devină donatori, reamintind că fiecare gest contează și poate salva vieți.