SPECIALIZARE INTERNAȚIONALĂ Victorina Metveev, curs de perfecționare în Italia pentru rețete și tehnologii de top

Sătmăreană investește în calitate, inovație și siguranță alimentară

Victorina Metveev a participat, zilele acestea, în Italia, la un curs de specializare Pre Gel, organizat de una dintre cele mai mari companii din domeniul patiseriei și gelateriei. Învățarea direct în laboratorul unui producător de renume i-a oferit acces la rețete noi, tehnici moderne și standarde ridicate de igienă și siguranță alimentară.

„Produsele noastre sunt 100% sigure, igienice și fără adaosuri nesănătoase”

„Sunt în Italia, la cea mai mare companie, pentru a învăța noi rețete, pentru a găti împreună cu ei și pentru a vedea întregul proces tehnologic, inclusiv partea de siguranță alimentară. Oamenii trebuie să își dea seama că, dacă cumpără din laboratoare precum cel al nostru din Satu Mare, au garanția unui produs 100% igienic, curat, fără bacterii și sănătos, fără adaosuri nesănătoase sau coloranți care nu respectă normele europene”, a spus Victorina.

Aceasta a adăugat că experiența din Italia îi oferă nu doar know-how actualizat, ci și acces la tendințele internaționale în materie de arome, texturi și preparate premium.

„Am învățat noi rețete, noi arome și tendințe actuale. În plus, acum avem și pregătirea necesară la cel mai înalt nivel – acest tip de formare este foarte rar disponibil în România. Trebuie să învățăm gusturile noi și direcțiile culinare pentru piața românească, fie că vorbim despre prăjituri, cozonaci, pandoro sau înghețată”, a subliniat ea.

Un laborator ultramodern la Satu Mare

Victorina Metveev deține în Satu Mare un laborator ultramodern, unde pune în practică atât experiența acumulată în competiții culinare, cât și tehnicile dobândite la perfecționările internaționale.

După succesul obținut la emisiunea „Chefi la cuțite”, Victorina și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere proprie, aducând în centrul Sătmarului nu doar deserturi de calitate, ci și o experiență culinară autentică și memorabilă. Cofetăria sa a devenit deja un reper local pentru cei care caută produse realizate cu grijă, profesionalism și ingrediente premium.