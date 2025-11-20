TRAGEDIE ACCIDENT MORTAL produs de o sătmăreancă.: un bărbat în scaun rulant a murit pe loc

Manevră greșită de parcare, trei pietoni loviți — unul decedat, unul în stare critică

Un accident teribil s-a produs miercuri noaptea în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, județul Bihor, după ce o femeie de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, a lovit cu autoturismul trei pietoni, dintre care doi se aflau în scaune rulante. Unul dintre aceștia a murit pe loc, iar un tânăr de 18 ani a fost transportat de urgență la spital în stare critică.

A confundat pedalele în timpul manevrei de parcare

Tragedia a avut loc în jurul orei 23:08, când șoferița ar fi încercat să parcheze autoturismul, însă ar fi acționat din greșeală pedala de accelerație în locul celei de frână. Mașina s-a proiectat pe aleea pietonală situată în partea dreaptă a centrului medical și a lovit trei persoane aflate în parcare.

Intervenție de amploare a pompierilor bihoreni

Potrivit ISU Bihor, apelul de urgență a fost înregistrat în jurul orei 23:30, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Gărzii 1 Mai și ale Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD și Terapie Intensivă Mobilă.

Pompierii au intervenit pentru descarcerarea unui tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile și prins sub autoturism, acesta fiind preluat în stare foarte gravă. Un al doilea bărbat, de 27 de ani, tot în scaun rulant, a fost găsit fără semne vitale — medicii declarând decesul la fața locului. A treia victimă, o femeie de 32 de ani, a suferit răni ușoare.

Rezultatul testării și primele concluzii ale poliției

Șoferița, o femeie de 51 de ani din municipiul Satu Mare, nu consumase alcool, potrivit rezultatului testării cu aparatul etilotest.

IPJ Bihor a comunicat că, în momentul manevrei de parcare, conducătoarea auto „ar fi acționat în mod eronat pedala de accelerație în locul celei de frână”, fapt ce a dus la pătrunderea autoturismului pe aleea pietonală și la acroșarea celor trei pietoni: un bărbat de 28 de ani din Aleșd, un tânăr de 18 ani din Hunedoara și o femeie de 32 de ani din comuna Drăgești.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului

În urma impactului, bărbatul de 28 de ani a murit pe loc, în timp ce tânărul de 18 ani și femeia rănită au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite cauzele exacte ale tragediei.