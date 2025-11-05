TRAGEDIE ÎN OAȘ. ACCIDENT MORTAL. Un oșan a murit în urma unui eveniment rutier

Un bătrân de 78 de ani din Racșa a murit după ce triciclul condus de el a fost lovit de o mașină. Un alt șofer s-a răsturnat pe DN 19, între Carei și Petrești

Marți, 4 noiembrie, două accidente rutiere grave au zguduit județul Satu Mare. Unul dintre ele, petrecut în localitatea Racșa, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 78 de ani, iar celălalt, între Carei și Petrești, a trimis un șofer din Bihor la spital.

Tragedie la Racșa: bătrânul de 78 de ani nu a acordat prioritate

La ora 08:31, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați, prin apel la 112, despre un accident rutier petrecut în intersecția Drumului Național 19 cu Drumul Județean 109J, în localitatea Racșa.

Potrivit primelor verificări, un bărbat de 78 de ani, din Racșa, care conducea un triciclu neînregistrat, nu ar fi acordat prioritate de trecere, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din județul Maramureș.

Impactul a fost violent. Ambele persoane au fost rănite și transportate la spital, însă, din nefericire, bărbatul de 78 de ani a decedat câteva ore mai târziu.

Polițiștii au constatat că triciclul nu figura înregistrat, iar conducătorul acestuia nu a putut fi testat cu aparatul etilotest — urmând să-i fie recoltate probe biologice. În schimb, șoferul autoturismului a fost testat, rezultatul fiind negativ.

Răsturnare spectaculoasă între Carei și Petrești

La doar câteva ore distanță, la ora 12:47, polițiștii au fost chemați din nou — de această dată, pe Drumul Național 19, între municipiul Carei și localitatea Petrești.

Un bărbat de 62 de ani, din județul Bihor, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de mers din cauza altor preocupări la volan, iar mașina s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Șoferul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testul cu aparatul etilotest a arătat că nu consumase alcool.

Anchete în desfășurare

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs accidentele.

Ziua de 4 noiembrie rămâne una marcată de neatenție și consecințe tragice pe drumurile județului Satu Mare.