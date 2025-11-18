Trei infracțiuni la regimul circulației constatate de polițiștii de frontieră sătmăreni

Doi cetățeni străini și un român sunt cercetați de polițiștii de frontieră sătmăreni după ce colegii noștri au constatat că aceştia au încălcat legea privind circulația pe drumurile publice din România. Străinii au prezentat la control permise de conducere false, iar cetățeanul român șofa, deși nu deține permis în acest sens.

Concret, în data de 17 noiembrie, în jurul orei 14.00, un echipaj – format dintr-un polițist de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Carei și un polițist din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Carei – a oprit în trafic pentru control, în localitatea Urziceni, un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism și o remorcă, ambele înmatriculate în străinătate. La volanul mașinii se afla un cetățean ucrainean în vârstă de 57 de ani. Cu ocazia verificării documentelor personale, cel aflat la volanul mașinii a prezentat un permis de conducere aparent eliberat de către autoritățile din Polonia. Însă, la o atentă verificare a acestuia, s-a constatat că, de fapt, documentul prezentat la control nu este unul autentic, dovedindu-se a fi fals.

Un alt eveniment similar a fost înregistrat tot luni, 17 noiembrie, de către polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare. În jurul orei 17.00, aceștia, în cooperare cu lucrători din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, au oprit pentru control, în localitatea Petea, un ansamblu de vehicule, format dintr-o autoutilitară și o remorcă, înmatriculate în Republica Moldova. Cel care conducea ansamblul de vehicule era un cetățean din R. Moldova, în vârstă de 25 de ani. Și în acest caz, la verificarea actelor prezentate la control, polițiștii de frontieră au constatat că permisul de conducere, aparent eliberat de autoritățile moldovene, nu era unul autentic.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală celor doi cetățeni străini pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv.

O altă încălcare a legislației privind circulația pe drumurile publice din România a fost constatată în seara zilei de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 19.30. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, la intersecția Turulung-Turț-Halmeu, o autoutilitară înmatriculată în țara noastră. La volanul mașinii se afla un sătmărean în vârstă de 40 de ani. Oamenii legii i-au solicitat acestuia documentele pentru control, iar bărbatul a declarat că nu are permisul de conducere asupra sa. Însă, în momentul în care polițiștii de frontieră au efectuat verificări în bazele de date, au constatat că, de fapt, persoana pe care au oprit-o, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În această situație, sătmăreanului i-au fost întocmite acte premergătoare începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.