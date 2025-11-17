TUROS LORAND: Tichetele de alimente vor ajunge la 45 de lei din decembrie

Inițiativa UDMR, promovată de senatorul Turos Lorand, vizează majorarea sprijinului pentru beneficiari



Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a anunțat recent că, începând cu luna decembrie, prețul tichetelor de alimente va fi majorat la 45 de lei. Această măsură face parte dintr-o inițiativă legislativă a UDMR menită să sprijine familiile și persoanele cu venituri reduse.

Proiectul propus de Uniunea Democrată Maghiară din România urmărește să crească valoarea tichetelor pentru a acoperi mai bine nevoile zilnice ale beneficiarilor.

Majorarea tichetelor la 45 de lei va aduce un sprijin concret pentru aproximativ sute de mii de persoane care utilizează aceste tichete pentru achiziția de alimente de bază.

Modificarea va intra în vigoare în decembrie 2025, după aprobarea finală a legii, iar autoritățile se pregătesc să informeze beneficiarii despre noile sume disponibile.