URGENȚE. Aglomerație la UPU în week-end. Aproape 485 de pacienți, asistați la Urgențe în doar patru zile la Satu Mare

În intervalul 14 noiembrie, ora 07:00 – 17 noiembrie, ora 07:00, Unitățile de Primire Urgențe (UPU) Satu Mare au fost în prima linie a asistenței medicale, oferind îngrijiri pentru 483 de pacienți. Dintre aceștia, 130 se aflau în stare critică, iar echipele medicale au demonstrat promptitudine și coordonare impecabilă, mai ales în colaborarea cu SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ).

Situații critice sub control:

În doar patru zile, UPU Satu Mare a gestionat 130 de cazuri critice, fiecare reprezentând o luptă pentru salvarea vieții. Profesionalismul echipelor medicale a fost esențial, iar reacția rapidă a fost crucială pentru succesul tratamentelor.

Urgențe și consultații non-urgente:

Din totalul pacienților, 284 au prezentat urgențe medicale care necesitau intervenții imediate, în timp ce 69 au fost tratați pentru probleme considerate non-urgente, reflectând diversitatea provocărilor zilnice ale unității.

Internări și intervenții SMURD/SAJ:

124 de pacienți au fost internați pentru tratamente suplimentare, iar 180 de persoane au fost aduse prin intermediul SMURD și SAJ, ilustrând eficiența rețelei de urgență în transferul rapid și în siguranță al pacienților către spital.

Profesionalism și dedicare:

Datele acestei perioade scurte evidențiază nu doar volumul ridicat de cazuri, ci și implicarea personalului medical, care asigură continuitatea serviciilor vitale pentru comunitatea sătmăreană.