URGENȚE. Peste 440 de pacienți la UPU Satu Mare în doar trei zile

Aproape o sută de cazuri critice și alte peste o sută de pacienți internați – medicii reamintesc importanța adresării corecte către serviciile medicale

În perioada 31 octombrie, ora 07:00 – 03 noiembrie, ora 07:00, echipa medicală din cadrul Unității de Primire Urgențe (UPU) Satu Mare a gestionat 445 de cazuri medicale, o cifră care arată intensitatea activității din zilele libere de la final de octombrie și început de noiembrie.

Cazuri critice și urgențe majore

Din totalul prezentărilor, 98 de pacienți au fost considerați critici, necesitând intervenții imediate și monitorizare constantă. Alte 248 de persoane au ajuns la UPU cu urgențe medicale, în timp ce 99 de cazuri au fost încadrate ca non-urgențe, putând fi tratate în ambulatoriu sau de medicii de familie.

Internări și intervenții ale echipajelor SAJ și SMURD

Situațiile grave au dus la 101 internări, iar 167 de pacienți au fost aduși de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și SMURD, confirmând implicarea constantă a structurilor de intervenție rapidă în sprijinul sistemului de urgență.

Recomandare pentru pacienți

Reprezentanții UPU Satu Mare reamintesc populației că pentru afecțiunile care nu impun tratament de urgență, este recomandată consultarea medicilor de familie sau a specialiștilor din ambulatoriu, pentru a evita aglomerarea secției de urgențe și a permite personalului medical să acorde prioritate cazurilor critice.