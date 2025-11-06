VIDEO. Elicoptere de luptă au survolat cerul Sătmarului

Caravana Forțelor Aeriene a ajuns în județul Satu Mare, aducând demonstrații aeriene și oportunități de carieră pentru elevii liceeni

În zilele de 6 și 7 noiembrie, județul Satu Mare găzduieşte Caravana Forțelor Aeriene Române, o amplă acțiune de promovare a carierei militare organizată de Statul Major al Forțelor Aeriene în colaborare cu Centrul Militar Județean Satu Mare. Activitățile au fost dedicate elevilor claselor a XI-a și a XII-a din liceele județului, oferindu-le tinerilor șansa de a descoperi îndeaproape specificul vieții militare, oportunitățile de formare și valorile Forțelor Aeriene Române.

Demonstrații și survoluri în centrul municipiului Satu Mare

Prima zi a caravanei, 6 noiembrie, s-a desfășurat în Sala de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare și în Piața 25 Octombrie, între orele 10:00 și 14:00. Publicul a avut ocazia să interacționeze direct cu personalul militar din cadrul Forțelor Aeriene și al Centrului Militar Județean, să afle informații despre admiterea în instituțiile militare de învățământ și despre viața de zi cu zi a aviatorilor români.

Un moment de atracție specială l-a reprezentat survolul elicopterelor aparținând Ministerului Apărării Naționale, programat la ora 12:00, care a colorat cerul de deasupra municipiului într-un spectacol simbolic al disciplinei și profesionalismului.

A doua zi, în Carei – întâlnire cu tinerii liceeni

Pe 7 noiembrie, Caravana Forțelor Aeriene va poposi în Sala festivă a Liceului Teoretic din Carei, între orele 10:00 și 12:00, unde personalul militar va continua prezentările, dialogurile și sesiunile interactive cu elevii. Scopul acestor întâlniri este de a încuraja tinerii să ia în considerare o carieră în domeniul apărării și securității naționale, punând accent pe formarea caracterului, responsabilitate și spirit de echipă.

Mulțumiri și colaborare instituțională

Organizatorii adresează mulțumiri Consiliului Județean Satu Mare, Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și instituțiilor de învățământ participante, pentru sprijinul și deschiderea manifestate în derularea acestei campanii de promovare.