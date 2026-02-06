Concurs de recitări în trei limbi, la Carei, de Ziua Internațională a Limbii Materne

Centrul Cultural Carei, cu sprijinul Direcției de Cultură și Sport, organizează vineri, 20 februarie 2026, cea de-a XIII-a ediție a concursului de recitări în limbile română, maghiară și germană, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Limbii Materne.

Competiția este adresată elevilor din clasele V–VIII și IX–XII, care pot participa prin recitarea unei poezii sau interpretarea unui fragment dintr-o operă literară, la alegere. Concursul se va desfășura pe trei secțiuni:

Secția română – poezii ale unor autori maghiari sau germani, traduse în limba română;

– poezii ale unor autori maghiari sau germani, traduse în limba română; Secția maghiară – poezii ale unor autori români sau germani, traduse în limba maghiară;

– poezii ale unor autori români sau germani, traduse în limba maghiară; Secția germană – poezii ale unor autori români sau maghiari, traduse în limba germană.

Participanții vor concura pentru premii în bani, astfel:

Locul I – 200 lei, Locul II – 150 lei, Locul III – 100 lei. În situația în care, la o categorie de vârstă, se înscriu mai puțin de patru elevi, momentele nu vor fi jurizate, iar concurenții vor primi premiu special.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 13.00, la Centrul Multifuncțional Carei (str. Grof Károlyi Sándor, nr. 1).

Înscrierile se fac până miercuri, 18 februarie 2026, ora 15.00, fie personal, de luni până vineri, între orele 12.00–16.00, la Centrul Cultural Carei, fie prin e-mail la adresa culturacarei@yahoo.com, cu mențiunea „concurs limbi materne”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0261 865 006 sau 0742 021 668.