Sărbătorita zilei: La mulți ani, , Maidelines Gorguet!

Sportiva Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, Maidelines Gorguet, una dintre cele mai valoroasereprezentante ale sportului sătmărean, își sărbătorește ziua de naștere, prilej cu care îi transmitem cele mai sincere urări de sănătate, putere de muncă și succes în carieră.

Anul 2025 i-a adus o recunoaștere de prestigiu, Maidelinesfiind desemnată „Sportiva Anului” la Gala SportuluiSătmărean, la categoria sporturi olimpice, ca urmare a rezultatelor remarcabile obținute în competițiile interne șiinternaționale.

Pregătită de antrenorul Pelcz Attila, judoka de la CSM Olimpia Satu Mare continuă un parcurs ascendent, având ca mare obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice, vis pentru care muncește zilnic cu ambiție, disciplină și determinare.

Gazeta de Nord Vest îi urează La mulți ani, mult succes și câtmai multe performanțe de excepție!