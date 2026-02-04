ACCIDENT Pieton lovit în timp ce mergea pe carosabil fără elemente reflectorizante

Un bărbat de 45 de ani a fost transportat la spital, după ce a fost accidentat de un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani



Un accident rutier s-a produs în seara zilei de 3 februarie a.c., pe Drumul Național 1F, între localitățile Tășnad și Sărăuad. Un pieton a fost rănit și transportat la spital, după ce a fost surprins și accidentat de un autoturism, în timp ce se deplasa pe partea carosabilă fără a purta elemente reflectorizante.

Apel la 112 și intervenția poliției

La ora 21:24, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad au fost sesizați prin apel de urgență 112 cu privire la producerea accidentului. Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului pentru efectuarea cercetărilor.

Pieton surprins pe carosabil

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că un tânăr de 21 de ani, din localitatea Supur, aflat la volanul unui autoturism, a surprins și accidentat un bărbat de 45 de ani, din orașul Tășnad. Acesta se deplasa, în calitate de pieton, pe zona mediană a părții carosabile, fără a purta elemente reflectorizante, fapt care a redus vizibilitatea pe timpul nopții.

Victima, transportată la spital

În urma impactului, pietonul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Testări și cercetări în desfășurare

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul pietonului, acesta nu a putut fi testat la fața locului, fiindu-i prelevate probe biologice pentru stabilirea eventualei alcoolemii.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.