ACCIDENT Pieton rănit grav pe trecerea de pietoni, la Satu Mare

Un bărbat de 32 de ani a fost transportat la spital, după ce a fost lovit de un autoturism condus de un șofer de 41 de ani



Un accident rutier soldat cu rănirea unui pieton s-a produs duminică seara, 1 februarie, pe Bulevardul Traian din municipiul Satu Mare. Polițiștii rutieri au intervenit la fața locului pentru stabilirea circumstanțelor producerii evenimentului.

Accidentul, produs pe trecerea de pietoni

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Municipiului Satu Mare, în jurul orei 19:10, un bărbat de 41 de ani, din municipiul Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat un pieton în vârstă de 32 de ani, din aceeași localitate.

Pietonul se angajase în traversarea drumului public pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

Pietonul a fost transportat la spital

În urma impactului, pietonul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au precizat polițiștii.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.