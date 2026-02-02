Accident produs de un oșan fără permis

La data de 31 ianuarie a.c., în jurul orei 12:21, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Ulița Lungă, din localitatea Racșa.

Din primele cercetări la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, părăsind ulterior locul faptei.

La scurt timp de la accident, polițiștii au reușit identificarea conducătorului autoturismului implicat, respectiv un bărbat de 34 de ani, din localitatea Racșa.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că, bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, polițiștii au constat faptul că vehiculul condus de bărbat nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma accidentului nu au existat victime omenești, acesta soldându-se doar cu pagube materiale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

***

La data de 1 februarie a.c., în jurul orelor 17:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Victoriei, din oraș Negrești-Oaș, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 35 de ani, din județul Maramureș.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.