ADMINISTRAȚIE Ședința de bilanț a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare: 2025, un an al prevenției și intervenției coordonate

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, în calitate de președinte, a convocat astăzi ședința de analiză a bilanțului activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare (CJSU) pentru anul 2025.

La ședință au participat vicepreședinții Pataki Csaba, președintele Consiliul Județean Satu Mare, și col. Sergiu Buzduga, inspector-șef al Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, alături de subprefectul Ioan Tibil și membrii comitetului.

Monitorizare constantă și reacție rapidă

Activitatea CJSU în 2025 a fost marcată de monitorizarea permanentă a riscurilor și de coordonarea eficientă a structurilor locale pentru prevenirea și limitarea efectelor fenomenelor negative, în principal:

vijelii puternice cu rafale

secetă pedologică

îngheț și grindină

inundații și revărsări din ape interne

temperaturi extreme

accidente și avarii industriale

Pe parcursul anului au fost organizate 8 ședințe (2 ordinare și 6 extraordinare), fiind adoptate 6 hotărâri CJSU. Deciziile au vizat gestionarea perioadelor cu temperaturi extreme și secetă, aprobarea spațiilor pentru refugiați și stabilirea măsurilor operative pentru sezonul rece 2025–2026.

293 de avertizări și intervenții în situații critice

Centrul Operațional Județean a gestionat un volum semnificativ de informații:

293 avertizări și informări meteorologice sau hidrologice 7 cod roșu 27 cod portocaliu

293 mesaje SMS transmise

18 mesaje prin sistemul RO-Alert

24 antrenamente bilunare de înștiințare

Provocările anului 2025

Printre cele mai importante evenimente s-a numărat furtuna din 7 iulie, când vijelii puternice au produs pagube în localitățile Hrip, Horea, Căuaș, Becheni, Cean și Socond. Au fost afectate:

33 de locuințe

4 unități de învățământ

7 construcții agricole

Seceta pedologică a afectat peste 11.000 de hectare în 45 de unități administrativ-teritoriale, iar înghețul și grindina au calamitat alte 1.720 de hectare.

Pentru evaluarea pagubelor și solicitarea fondurilor guvernamentale necesare refacerii infrastructurii și sprijinirii agricultorilor, au fost constituite comisii mixte de specialitate.

Exerciții și pregătire continuă

Pregătirea structurilor de intervenție a rămas o prioritate. În 2025 au fost organizate patru exerciții majore, care au inclus:

exerciții teoretice privind fluxul decizional

exerciții de intervenție integrată

Au fost simulate scenarii de inundații, accidente radiologice și incidente industriale complexe.

Evaluare și perspective

„În ciuda provocărilor, activitatea CJSU Satu Mare în anul 2025 a fost evaluată ca fiind una eficientă. Deși județul s-a confruntat cu fenomene meteorologice punctuale, acestea nu au atins o magnitudine care să impună activarea permanentă a comitetului județean.

Există și aspecte care necesită atenție pentru viitor, respectiv disciplina participării la exercițiile de pregătire planificate și constrângerile bugetare, care duc la resurse financiare insuficient alocate în teritoriu, destinate prevenirii, gestionării situațiilor de urgență și refacerii infrastructurii afectate.

Obiectivele stabilite pentru anul 2025 au fost îndeplinite cu succes. Acest rezultat a fost posibil datorită unei bune cooperări interinstituționale între comitetele locale, structurile MAI și celelalte instituții cu funcții de sprijin, asigurându-se astfel prevenirea și managementul eficient al riscurilor la nivelul județului Satu Mare”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.