AJPIS Satu Mare a virat alocațiile și indemnizațiile aferente lunii ianuarie 2026

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare anunță că, în data de 5 februarie 2026, au fost virate fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistență socială aferente lunii ianuarie 2026.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, sumele achitate se ridică la peste 25 de milioane de lei și vizează următoarele categorii de beneficiari:

18.799.885 lei pentru 54.905 beneficiari de alocație de stat pentru copii;

pentru de alocație de stat pentru copii; 6.276.325 lei pentru 2.016 beneficiari de indemnizație pentru creșterea copilului;

pentru de indemnizație pentru creșterea copilului; 760.730 lei pentru 981 beneficiari de stimulent de inserție;

pentru de stimulent de inserție; 104.138 lei pentru 74 beneficiari de indemnizație sau sprijin pentru copiii cu dizabilități ori persoanele cu dizabilități care au copii până la 7 ani în întreținere;

pentru de indemnizație sau sprijin pentru copiii cu dizabilități ori persoanele cu dizabilități care au copii până la 7 ani în întreținere; 58.469 lei pentru 59 beneficiari de indemnizație de sprijin pentru copiii adoptați;

pentru de indemnizație de sprijin pentru copiii adoptați; 32.240 lei pentru 11 beneficiari de indemnizație pentru concediu de acomodare în vederea adopției.

Beneficiarii care au optat pentru plata în cont bancar vor primi banii în cursul zilei de 6 februarie 2026, iar cei care au ales mandatul poștal vor intra în posesia sumelor începând cu 10 februarie 2026, odată cu demararea distribuirii acestora de către Compania Poșta Română.

AJPIS Satu Mare funcționează în subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, iar instituția precizează că plățile se desfășoară conform calendarului stabilit, pentru a asigura continuitatea sprijinului financiar acordat beneficiarilor din județ.