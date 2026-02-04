Alarmă în jurul școlilor: zeci de elevi chiulangii, găsiți în baruri și săli de jocuri

Peste 25 de elevi care absentau nejustificat de la cursuri au fost identificați în timpul unei acțiuni desfășurate în proximitatea unităților de învățământ din municipiul Satu Mare



Polițiștii și jandarmii sătmăreni au desfășurat, în dimineața zilei de 4 februarie a.c., o amplă acțiune cu efective mărite, având ca obiectiv creșterea siguranței în mediul școlar și combaterea absenteismului. Activitățile s-au concentrat atât în zona unităților de învățământ, cât și în localurile frecventate de elevii care lipsesc nejustificat de la ore.

Acțiune comună pentru siguranța elevilor

În intervalul orar 07:20 – 10:00, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Biroul Siguranță Școlară, Serviciul Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină, Poliția Municipiului Satu Mare – Biroul Ordine Publică – Compartiment Proximitate, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, au acționat în zona adiacentă Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”.

Scopul principal al intervenției a fost prevenirea introducerii de obiecte periculoase în incinta unității de învățământ, precum și prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri.

Controale în baruri și săli de jocuri

Ulterior, forțele de ordine au desfășurat controale la unități de alimentație publică și săli de jocuri de noroc aflate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar. Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea absenteismului școlar, dar și identificarea minorilor care practică jocuri de noroc electronice, activitate interzisă acestora.

Zeci de elevi verificați, chiulangii identificați

În cadrul activităților desfășurate, au fost controlați 70 de elevi, în vederea depistării eventualelor obiecte periculoase sau substanțe interzise. Totodată, au fost verificate 5 săli de jocuri de noroc și 9 unități de alimentație publică.

În urma controalelor, polițiștii au identificat 26 de elevi care absentau nejustificat de la orele de curs, aceștia fiind îndrumați conform procedurilor legale.

Acțiuni care vor continua

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în colaborare cu celelalte structuri competente, cu scopul prevenirii faptelor antisociale și al asigurării unui climat de siguranță în mediul școlar.