ALARMĂ!!! Mii de cazuri de infecții respiratorii, gripă și pneumonii raportate într-o singură săptămână în județ

Autoritățile sanitare sătmărene recomandă măsuri stricte de prevenție



Autoritățile sanitare din județul Satu Mare semnalează o creștere importantă a numărului de infecții respiratorii acute în sezonul 2025–2026. Potrivit datelor centralizate pentru săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026, mii de persoane au fost diagnosticate cu viroze respiratorii, pneumonii sau gripă, cele mai afectate fiind grupele de vârstă școlară și vârstnicii.

Peste 2.800 de cazuri într-o singură săptămână

În săptămâna epidemiologică S05 (26.01–01.02.2026), la nivelul județului Satu Mare au fost raportate 2.851 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând:

1.871 cazuri de IACRS ,

616 cazuri de pneumonii ,

364 cazuri de gripă.

Totodată, până la data de 1 februarie 2026, 14.181 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal, cu vaccin prescris de medicii de familie.

Copiii și vârstnicii, cei mai afectați

Analiza epidemiologică arată că:

cele mai multe cazuri de IACRS și gripă s-au înregistrat la grupa de vârstă 5–14 ani ;

cele mai multe pneumonii au fost raportate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani.

Distribuția cazurilor confirmă vulnerabilitatea crescută a copiilor și a vârstnicilor în sezonul rece, în contextul circulației intense a virusurilor respiratorii.

Situația COVID-19, în scădere

În perioada analizată, 26.01–01.02.2026, a fost înregistrat un singur caz confirmat de COVID-19. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică, intensitatea infecției cu SARS-CoV-2 se află în scădere față de săptămâna precedentă, trendul fiind unul descendent încă din luna octombrie 2025.

Recomandări pentru limitarea îmbolnăvirilor

Autoritățile sanitare au transmis un set amplu de măsuri de prevenție, adresate unităților medicale, angajatorilor, instituțiilor de învățământ și populației generale.

Printre cele mai importante recomandări se numără:

limitarea programului de vizită în spitale;

triaj epidemiologic zilnic pentru personalul medical și auxiliar;

purtarea echipamentului de protecție și asigurarea stocurilor de antivirale;

evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor și igiena riguroasă a mâinilor;

izolarea la domiciliu a persoanelor cu simptome respiratorii;

continuarea și încurajarea vaccinării antigripale, în special pentru categoriile vulnerabile.

Apel la responsabilitate

Specialiștii atrag atenția că respectarea măsurilor de prevenție și prezentarea timpurie la medic la apariția simptomelor sunt esențiale pentru limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii și pentru protejarea categoriilor cu risc crescut.