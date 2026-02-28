ANIVERSARE! La mulți ani, Petrică Mureșan! 

Astăzi este o zi specială pentru îndrăgitul artist Petrică Mureșan, care își sărbătorește ziua de naștere. Cunoscut și apreciat pentru talentul, energia și autenticitatea sa, Petrică Mureșan a reușit de-a lungul anilor să aducă bucurie publicului prin fiecare apariție și fiecare colaborare.

Melodiile sale sunt cântate și ascultate de numeroși sătmăreni, iar prin fiecare apariție scenică duce mai departe tradiția și identitatea zonei noastre. Petrică Mureșan reprezintă cu mândrie județul Satu Mare la numeroase spectacole din țară, dar și în cadrul emisiunilor difuzate la televiziunile naționale, menționând cu mândrie de fiecare dată județul Satu Mare.

Totodată, pe lângă muzică, Petrică Mureșan este cunoscut și ca un apreciat și medaliat producător de pălincă.

Cu această ocazie, echipa Nord Vest TV îi transmite un sincer „La mulți ani!”, multă sănătate, inspirație și putere de muncă, dar și mulțumiri pentru toate colaborările frumoase de până acum. Ne dorim ca parteneriatul nostru să continue cu la fel de mult succes și în anii care urmează.

De asemenea, colectivul de la Gazeta de Nord îi urează artistului o zi de naștere minunată, plină de bucurii, împliniri și momente speciale alături de cei dragi.

La mulți ani, Petrică Mureșan!