ANUNȚ DECES KULCSÁR PIROSKA

Cu adâncă durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a iubitei noastre mamă, bunică, soacră, soră, rudă și educatoare dedicată (tanti Pirike)

KULCSÁR PIROSKA

A fost o mamă devotată, plină de iubire, bunătate și sacrificiu, un sprijin necondiționat pentru familia sa. Amintirea ei va rămâne veșnic vie în inimile noastre și ne va călăuzi pașii în continuare.

Priveghiul are loc marți, 10.02.2026, ora 17:00, iar înmormântarea miercuri, 11.02.2026, ora 13:00, la Cimitirul reformat de lângă gara din Satu Mare.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Familia îndoliată