ANUNȚ IMPORTANT. Perioada de austeritate s-a încheiat!!! Ilie Bolojan: „Lucrăm la relansarea economică”

Premierul spune că România intră într-o nouă etapă economică. Plafonarea prețului la gaze va fi prelungită, iar liberalizarea este programată pentru 2027



Perioada de austeritate din România s-a încheiat oficial. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, unde șeful Guvernului a declarat că țara noastră intră într-o etapă de relansare economică, după o perioadă dificilă marcată de ajustări bugetare și contracție economică.

„Închidem aceste măsuri și lucrăm la relansare”

Premierul Ilie Bolojan a explicat că începutul acestui an marchează finalul măsurilor de ajustare bugetară care au avut un impact semnificativ asupra populației.

„Suntem în acest început de an la finalul unor măsuri de ajustare bugetară care au însemnat o perioadă dificilă pentru mulţi români, care a însemnat o contracţie economică, dar închidem aceste măsuri şi, începând din această perioadă, vom lucra la măsurile care să ducă la o relansare economică”, a declarat premierul României.

Potrivit acestuia, anul care urmează ar putea fi unul favorabil pentru România, în special prin prisma absorției fondurilor europene, cu condiția respectării jaloanelor impuse de Uniunea Europeană.

Jaloane europene și fonduri blocate

Unul dintre jaloanele sensibile menționate de premier este cel legat de pensiile magistraților, cunoscut ca jalonul 215, care a dus la blocarea unor sume importante.

„Avem o reținere de peste 200 de milioane de euro, deci aproape 230 de milioane de euro. Voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii”, a precizat Ilie Bolojan.

Respectarea acestor condiționalități este esențială pentru deblocarea fondurilor europene și pentru susținerea procesului de relansare economică.

Plafonarea prețului la gaze, prelungită încă un an

Premierul a anunțat că plafonarea prețului la gaze va fi prelungită, măsura fiind considerată necesară pentru protejarea populației de un posibil puseu inflaționist.

„Trebuie să facem paşi pentru a elimina plafonarea preţului la gaze, dar în acelaşi timp trebuie să protejăm şi cetăţenii României de puseul de inflaţie posibil, care ar putea să apară pe fondul creşterii preţurilor la gaz necontrolate”, a explicat premierul.

Liberalizarea pieței gazelor este programată pentru 2027, an considerat optim de Guvern, în contextul în care România va beneficia de suplimentarea producției de gaze din Marea Neagră, ceea ce ar putea conduce la scăderea prețurilor.

Ministrul Energiei: prețurile nu cresc de la 1 aprilie

Decizia Guvernului este susținută și de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a transmis, într-o postare pe Facebook, că prețurile la gaze nu vor crește de la 1 aprilie, iar procesul de liberalizare va fi unul treptat, pentru a evita șocurile asupra consumatorilor.

De ce nu se mai plătește prima zi de concediu medical

Premierul Ilie Bolojan a explicat și rațiunea deciziei de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, măsură propusă de Ministerul Sănătății.

„Anul trecut, cheltuielile pentru concediile medicale plătite de România s-au ridicat la 6 miliarde de lei. Asta înseamnă 1,2 miliarde de euro. Aproximativ 8% din bugetul total al Casei. Anul trecut am avut 77 de miliarde buget pentru sistemul de Sănătate din România”, a declarat premierul.

Acesta a subliniat că măsura este una tranzitorie, adaptată realităților bugetare actuale, și nu reprezintă o decizie permanentă.