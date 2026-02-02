ANUNȚ MEDIU FINTA DĂNUȚ VIOREL

FINTA DĂNUȚ VIOREL

în calitate de reprezentant al SC VIO DANY SRL anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru :

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVIAL ȘI CONSTRUIRE CĂSUȚE P (C1-C5), SPAȚIU TEHNIC P (C6) ȘI PUȚ FORAT”

Propus a fi realizat în JUD.SATU MARE, LOC. NEGREȘTI OAȘ, STR. LUNA, NR. CAD. 112312.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din LOC. TÂRȘOLȚ, NR. 18, JUD. SATU MARE, în zilele de luni – vineri, între orele 17-19 şi la sediul Agenţiei Nationale pentru Mediu si Arii protejate din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 02.02.2026

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 21.02.2026, la sediul Agenţiei Nationale pentru Mediu si Arii protejate din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro